أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 505 آلاف دينار، وسعر الشراء 501 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 475 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 471 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 505 آلاف دينار و515 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 475 ألف دينار و485 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 583 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 510 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 437 ألف دينار.