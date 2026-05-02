أسعار الذهب تستقر في بغداد وتهبط بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 996 ألف دينار، وسعر الشراء 992 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 966 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 962 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 995 و1.005 مليونا دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 و975 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.040 مليون دينار، وعيار 21 بيع 993 الف دينار، وعيار 18 بيع 851 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.