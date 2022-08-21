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أسعار الذهب تستقر في بغداد وتنخفض في اربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T08:51:02+0000
أسعار الذهب تستقر في بغداد وتنخفض في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (21 آب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 362 الف دينار، وسعر الشراء 358 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 318 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع كالاتي:

مثقال ذهب عيار 24 ب 415.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 380.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 370.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 310.000 دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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