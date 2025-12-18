أسعار الذهب تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 868 ألف دينار، وسعر الشراء 864 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 838 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 834 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 870 ألفاً، و880 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 ألفاً و850 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 895 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 855 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 733 ألف دينار.