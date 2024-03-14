أسعار الذهب تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 452 ألف دينار، وسعر الشراء 448 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 422 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 418 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 455 ألف دينار و466 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 425 ألفاً و435 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع 525 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 460 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 395 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.