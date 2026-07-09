أسعار الذهب تستقر في بغداد وترتفع قليلاً لدى أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر بلغ 887 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 883 ألف دينار، وهي المستويات نفسها المسجلة أمس الأربعاء.

وأضاف أن سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بلغ 857 ألف دينار، مقابل 853 ألف دينار للشراء.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألفاً و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 860 ألفاً و870 ألف دينار.

وفي أربيل، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، إذ سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 943 ألف دينار، وعيار 21 900 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 772 ألف دينار.

ويُحدد سعر الذهب في الأسواق المحلية وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.

يذكر أن سعر مثقال الذهب عيار 21 تجاوز، في 21 كانون الثاني / يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق العراقية.