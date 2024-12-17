أسعار الذهب تستقر في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 562 الف دينار، وسعر الشراء 558 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 532 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 528 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و575 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 الفا و545 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 648 ألف دينار، وعيار 21 بيع 567 ألف دينار، وعيار 18 بيع 486 ألف دينار.