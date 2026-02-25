أسعار الذهب تستقر في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.120 مليون دينار، وسعر الشراء 1.116 مليون دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.090 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.086 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.120 مليون دينار و1.130 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.090 مليون دينار و1.100مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.190 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.137 مليون، وعيار 18 سعر بيع 975 ألف دينار.

ويُسعر الذهب لدى الصاغة بعملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.