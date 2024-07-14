أسعار الذهب تستقر في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، بينما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 498 ألف دينار، وسعر الشراء 494 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 468 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 464 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 500 ألف دينار 510 آلاف، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و480 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع عيار 24، 580 ألف دينار، وعيار 21، 510 آلاف دينار، وعيار 18، 440" ألف دينار.