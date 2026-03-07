أسعار الذهب تستقر في بغداد وتحلق بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.130 مليون دينار، وسعر الشراء 1.126 مليون، وهي نفس الاسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.100 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.096 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.130 - 1.140 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.100 - 1.110 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.188 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.135 مليون، وعيار 18 بيع 973 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الآونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.