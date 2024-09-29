أسعار الذهب تستقر في بغداد وتحلق بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 562 ألف دينار، وسعر الشراء 558 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 522 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 518 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 565 ألف دينار و575 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 535 ألفاً و545 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24 بيع، 668 ألف دينار، وعيار 22 بيع، 612 ألف دينار، وعيار 21 بيع، 585 ألف دينار، وعيار 18 بيع، 500 ألف دينار.