أسعار الذهب تستقر في بغداد وتتراجع في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 658 ألف دينار، وسعر الشراء 654 ألف دينار، فيما سجل البيع يوم الخميس الماضي 655 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 628 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 624 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 630 الفا و640 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 765 الف دينار، وعيار 22 بيع 700 الف دينار، وعيار 21 بيع 670 الف دينار وعيار 18 بيع 575 الف دينار.