أسعار الذهب تستقر في بغداد وتتراجع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.018 مليون دينار، وسعر الشراء 1.014 مليون دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 988 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 984 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.020 و1.030 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 990 ألف دينار ومليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.069 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.021 مليون دينار، وعيار 18 بيع 875 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.