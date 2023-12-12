أسعار الذهب  تستقر في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (12 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 438 الف دينار، وسعر الشراء 434 الف دينار".

وأشار مراسلنا، إلى أن "سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 408 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 404 آلاف".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.