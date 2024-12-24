أسعار الذهب تستقر في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 552 الف دينار، وسعر الشراء 548 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 522 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 518 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 ألف دينار 560 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 520 الفاً، و530 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 640 ألف دينار، وعيار 21 بيع 560 ألف دينار، وعيار 18 بيع 480 الف دينار.