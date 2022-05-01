أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الأحد، (1 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 389 الف دينار، وسعر الشراء 385 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 345 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).