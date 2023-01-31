أسعار الذهب تستقر في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (31 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 442 الف دينار، وسعر الشراء 438 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 408 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و 450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 515 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 385 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).