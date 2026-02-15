أسعار الذهب تستقر فوق المليون دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.068 مليون دينار، وسعر الشراء 1.064 مليون دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.038 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.034 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.070 مليون دينار، و 1.080 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.040 مليون دينار و1.050 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.133 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.082 مليون، وعيار 18 بيع 927 ألف دينار.