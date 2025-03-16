أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي عند مستوى قياسي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (16 آذار/ مارس 2025) في ظل الصعود العالمي الذي شهده المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 621 الف دينار، وسعر الشراء 617 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 591 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 587 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار 635 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و 605 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 715 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار ، وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مع تصاعد المخاوف بشأن آفاق النمو الأميركي، مدفوعة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية العدوانية، وتقرير ضعيف عن التضخم، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة.

وتجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى، أول أمس الجمعة، مستفيدة من موجة ارتفاع تاريخية عززتها التوترات التجارية و توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.