أسعار الذهب تستقر على إرتفاع في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء، (18 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 425 الف دينار، وسعر الشراء 421 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).