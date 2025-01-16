أسعار الذهب تستقر بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر حيث عززت بيانات أضعف للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2696.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر/كانون الأول في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2725.20 دولارا.

وارتفعت الآمال في المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 1.6%، كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 1.8%، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2.5%.

وتبقى المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي إن البيانات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة يواصل التراجع حتى مع ملاحظتهم حالة من عدم اليقين المتزايدة في الأشهر المقبلة، حيث ينتظرون لمحة أولى عن سياسات إدارة ترامب القادمة.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولارا واستقر البلاتين عند 938.25 دولارا.