أسعار الذهب تستقر ببغداد وترتفع في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 685 الف دينار، وسعر الشراء 681 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 655 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 الف دينار و695 ألفاً، أما سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 655 الفا و 665 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل، فقد سجل ارتفاعا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 795 ألف دينار، وعيار 22 بيع 728 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.