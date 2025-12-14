أسعار الذهب تستقر ببغداد وتحلق مجدداً في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 868 ألف دينار، وسعر الشراء 864 ألف، وهي نفس الأسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 838 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 834 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 870 ألف دينار، و880 ألفا، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 ألفاً و850 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 900 ألف دينار، وعيار 21 بيع 860 الفاً، وعيار 18 بيع 738 ألف دينار.