أسعار الذهب تستقر بانتظار مخرجات قمة ترمب وشي

شفق نيوز– متابعة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط متابعة تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

واستقر الذهب الفوري عند 4688.43 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو / حزيران بنسبة 0.2% إلى 4695 دولاراً للأونصة، في ظل حالة حذر تسيطر على الأسواق.

ويتابع المستثمرون ما إذا كانت المحادثات الأميركية الصينية ستشهد تقدماً بشأن الملف الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة GoldSilver Central، إن الذهب يشهد حالة استقرار مؤقتة مع انتظار نتائج المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، مضيفاً أن التراجع الطفيف في الأسعار قد يمثل فرصة للمستثمرين للدخول إلى سوق المعدن الأصفر.

وفي السياق الاقتصادي، أظهرت بيانات أميركية أن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة منذ أربع سنوات خلال شهر أبريل/نيسان، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيساً لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن ارتفاع التضخم قد يعرقل أي توجه لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى 87.18 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 2129.15 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1495.75 دولاراً للأونصة.