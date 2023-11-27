أسعار الذهب ترتفع 8 دولارات في أعلى مستوى منذ 6 اشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب نحو 8 دولارات خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوى في 6 أشهر بدعم من تراجع العملة الأميركية.

يأتي ذلك وسط توقعات واسعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، إذ يتحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 7:23 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير/شباط 2024- بنسبة 0.39%، أو ما يعادل 7.9 دولارات، لتصل إلى 2031.40 دولارا للأوقية.

وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.48% إلى 2010.35 دولارات للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، صعدت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.34% إلى 24.66 دولارًا للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.32% عند 937.72 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.58%، ليسجل 1079.25 دولارًا للأوقية.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 103.32 نقطة.