أسعار الذهب ترتفع وسط توقعات خفض المركزي الأميركي للفائدة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفع الذهب قليلا، يوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار مع تزايد ثقة المتعاملين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,212.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ 03:19 بتوقيت غرينتش.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 4,241.30 دولارًا للأوقية.

وتراجع الدولار اليوم مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص للمشترين في الخارج.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وانتهت دون وقوع حوادث، وهو ما يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع هذا التوقع بظروف نقدية أكثر مرونة يدفع الذهب إلى الارتفاع".

وأضاف أن "خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الأسبوع يحافظ على الدولار تحت السيطرة وفي الوقت نفسه يمنح سعر الذهب بعض المساحة للتحرك نحو الشمال".

وقد عززت التعليقات المتشددة من جانب العديد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 58.06 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 59.32 دولارًا يوم الجمعة. وارتفع المعدن الأبيض بأكثر من 100% حتى الآن هذا العام.

وفي مكان آخر، ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1653.0 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1455.97 دولاراً.