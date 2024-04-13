أسعار الذهب ترتفع وتغلق على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية الأسبوع، لتسجل ذروة قياسية جديدة، كما حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وواصلت أسعار المعدن الأصفر مكاسبها بفضل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تأثير بيانات التضخم السلبية في طموحات خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام الجاري.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم يونيو/حزيران 2024، بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 1.4 دولارًا، لتصل إلى 2374.1 دولارًا للأوقية، كما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.22% أو ما يعادل 29 دولارًا.

وبحلول الساعة 05:55 مساءً بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.93%، لتصل إلى 2350.47 دولارًا للأوقية..

كما انخفضت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.62% إلى 28.27 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.26% عند 985.8 دولارًا للأوقية، كما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.49%، ليسجل 1055.36 دولارًا للأوقية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.63%، ليصل إلى مستوى 105.94 نقطة.