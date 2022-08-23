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أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T07:08:32+0000
أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مرتدة من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % أو ما يعادل 1.8 دولار إلى 1738.06 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 04.17 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت 0.12% تعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1750.7 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.16% إلى 18.84 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.05% إلى 867.85 دولارا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.13% إلى 2014.78 دولارا.

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