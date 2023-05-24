أسعار الذهب ترتفع من جديد في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ عاودت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان للارتفاع مرة أخرى، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 392 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).