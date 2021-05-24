أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار وتوترات التضخم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وتزايد الضغط التضخمي، مما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1.883.12 دولارًا للأوقية بحلول 06:38 بتوقيت غرينتش، وسجلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني بسعر 1.889.75 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1.883.40 دولارا للأوقية.

ووقف الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل تجدد اليورو والعملات الأوروبية الأخرى، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

أدى ارتفاع مخاطر التضخم في الولايات المتحدة إلى إثارة مخاوف الأسواق بعد ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعًا في أسعار المستهلكين وانتعاشًا في المصنع النشاط، ورفع جاذبية الذهب كتحوط من التضخم.

في مكان آخر؛ ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4٪ إلى 2794.18 دولارًا لكل منهما للأوقية، وارتفعت الفضة بنسبة 0.7٪ إلى 27.71 دولارًا، والبلاتين ارتفع بنسبة 0.1 ٪ إلى 1167.99 دولارًا.