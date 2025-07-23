أسعار الذهب ترتفع مع صعود الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الأربعاء، ( 23 تموز/يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 670 الف دينار، وسعر الشراء 666 الف دينار. فيما سجلت الأسعار أمس الثلاثاء 659 ألف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 640 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 636 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف و 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 668 ألف دينار، وعيار 18 بيع 573 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان إلا أنه لا تزال هذه العملة الاجنبية تراوح قرب ادنى مستوى لها طيلة الأسابيع الماضية في الأسواق المحلية للبلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 139000 دينار مقابل 100 دولار.