أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الطلب بفعل التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الخميس، حيث عززت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط الطلب على الأصول الآمنة، على الرغم من الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل الذي أبقى المكاسب تحت السيطرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,376.48 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، بحسب وسائل إعلام اقتصادية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,393.70 دولاراً.

وبقيت التوترات الجيوسياسية مرتفعة مع امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، عن تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى قصف إسرائيل للمواقع النووية والصاروخية الإيرانية، مما دفع سكان طهران إلى مغادرة المدينة وسط الضربات الجوية المستمرة.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن الجيش الأمريكي نقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لأي هجوم إيراني محتمل.

وغالباً ما يتم استخدام الذهب كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والمالي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وما يزال صانعو السياسات في البنك يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 36.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5% إلى 1342.36 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1055.18 دولار.