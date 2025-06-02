أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الطلب بسبب مخاوف الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديد الجديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3311.33 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% لتصل إلى 3335.40 دولارًا.

وقال ترامب، يوم الجمعة، إنه يخطط لرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% بدلاً من 25%، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير من أن أوروبا مستعدة للرد.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع خطابات لعدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول على إشارات بشأن آفاق السياسة النقدية، إذ من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

من جهته، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن خفض أسعار الفائدة يظل ممكنًا في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع احتمال أن يؤدي نظام التعريفات الجمركية الذي تطبقه إدارة ترامب إلى رفع ضغوط الأسعار مؤقتًا.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 33.08 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1051.63 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 967.62 دولارًا.