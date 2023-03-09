أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1815.58 دولارا للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع يوم أمس الأربعاء.

وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1818.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأكد باول يوم امس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهونا ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.23 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1375.47 دولارا للأوقية.