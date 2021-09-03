سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-03T09:56:57+0000
أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1812.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (06:41) بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2 بالمئة في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.80 دولارا.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

 

related

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين

Date: 2021-02-22 08:43:06
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين

تراجع كبير بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-08-09 10:21:16
تراجع كبير بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-05 08:35:16
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-11 08:09:48
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

انخفاض جديد باسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-10 10:49:18
انخفاض جديد باسعار الذهب في السوق العراقية

بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2021-06-17 09:17:05
بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

Date: 2021-06-18 07:24:25
الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا