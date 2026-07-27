أسعار الذهب ترتفع مجدداً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 858 الف دينار، وسعر الشراء 854 الف دينار، فيما سجلت أمس الأحد 852 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 828 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 824 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 و870 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 830 و840 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث إذ بلغ سعر عيار 22 بيع 905 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 865 الف دينار، وعيار 18 بيع 742 الف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.