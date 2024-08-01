أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر/ أيلول .

وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولارا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر/ ايلول إذا سار الاقتصاد الأمريكي في المسار المتوقع له، مما يقرب البنك المركزي الأمريكي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.