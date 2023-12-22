أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 3 اسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أوائل العام القادم مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي طال انتظارها.

وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2048.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2060.50 دولارا للأوقية.