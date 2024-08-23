أسعار الذهب ترتفع لكنها تتجه صوب انخفاض أسبوعي مع انتعاش الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب انخفاض أسبوعي بعد تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة، مع انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي قد يعطي أدلة على تخفيضات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة) وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار.

وانخفض المعدن، الذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار يوم الثلاثاء، نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع، متأثرا بارتفاع مؤشر الدولار والعوائد الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.

وأعرب صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن دعمهم لبدء تخفيضات أسعار الفائدة الشهر المقبل مع تراجع التضخم وإظهار سوق العمل علامات التباطؤ، على الرغم من إشارة أحدهم إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة.

وفي مكان آخر، بدأ الوفدان الأمريكي والإسرائيلي محادثات جديدة في القاهرة لمعالجة الخلافات حول اقتراح الهدنة الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولارا ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولارا.