أسعار الذهب ترتفع لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة باحتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في أقرب وقت في سبتمبر/أيلول إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع.

وارتفعت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول إلى 28.5% من 11.8% في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعوديـة.

وتعتبر السبائك تحوطاً ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. فيما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير العائدة.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، ليحقق المعدن الأصفر مستوى قياسيًا جديدًا، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر – العقد الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.3% أو 7.8 دولارات عند 2480.8 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطًا على الإطلاق.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 2463 دولارا للأوقية، حيث يرتفع بأكثر من 2% خلال الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 2507 دولارات.

وارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 28.60 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 962.09 دولارا. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

فيما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 899.15 دولارا.