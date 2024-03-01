أسعار الذهب ترتفع قرب أعلى مستوى خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى خلال شهر، اليوم الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تخفيف ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولارا يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير. ويتجه المعدن لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

أظهرت البيانات يوم الخميس أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير ارتفع بنسبة 2.4٪، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد ارتفاع بنسبة 2.6٪ في ديسمبر.

يركز محافظو البنوك المركزية الأمريكية على التقدم العام بشأن التضخم، والذي يقولون إنه من المرجح أن يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

يُظهر تسعير سوق المال أن المتداولين يقومون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة لعام 2024.

وسيترقب المستثمرون تصريحات ستة مسؤولين آخرين على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الجمعة.

وانخفضت ممتلكات SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 3.3% في فبراير و6.4% حتى الآن هذا العام.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولارا للأوقية، وقفز البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولارا. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إذ لامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولارا.

وقالت شركة إنتاج المعادن من مجموعة البلاتين إمبالا بلاتينيوم (IMPJ.J) إنها قد تغلق بعض عمليات التعدين الخاسرة في جنوب إفريقيا إذا تدهورت أسعار المعادن بشكل أكبر وفشلت جهود إعادة الهيكلة في تحسين الهوامش.