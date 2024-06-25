أسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي481 الف دينار، وسعر الشراء 477 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 451 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 447 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار و495 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و465 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 560 ألف دينار، وعيار 22 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 490 الف دينار، وعيار 18 بيع 420 الف دينار.