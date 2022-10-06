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أسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وتستقر باربيل  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-06T08:28:07+0000
أسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وتستقر باربيل  

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 354 الف دينار، وسعر شراء 350 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 352 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 320 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 335 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا، وفق تسعيرة نقابة الصياغ، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بـ 410 الاف ، مثقال ذهب عيار 22 بـ  375 ألف دينار، مثقال ذهب عيار 21 بـ 365 ألف دينار ، مثقال ذهب عيار 18 بـ 305 آلاف دينار 

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