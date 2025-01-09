أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 565 ألف دينار، وسعر الشراء 561 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 535 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 531 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 ألف دينار و575 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 535 ألفاً و545 ألف دينار.

أما في أربيل فقد سجل الذهب ارتفاعاً أيضاً حيث سجل عيار 24 سعر بيع 655 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 600 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 573 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 490 ألف دينار.