أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع صباح اليوم السبت.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 498 ألف دينار، وسعر الشراء 494 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 468 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 464 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و480 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 575 ألف دينار، وعيار 21 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 430 ألف دينار.