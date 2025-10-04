أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ( 4 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 775 الف دينار، وسعر الشراء 771 الفا، فيما سجلت اسعار يوم الخكيس الماضي 772 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 745 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 741 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 775 الف دينار و 785 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 745 الفا و 755 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 825 الف دينار، وعيار 21 بيع 787 ألفا، وعيار 18 بيع 675 ألف دينار.