أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 431 ألف دينار، وسعر الشراء 427 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 401 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء397 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 ألف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف دينار و410 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 505 آلاف دينار، وعيار 22 سعر بيع 465 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 445 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.