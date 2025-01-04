أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر لدى أربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم، 564 ألف دينار للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 للبيع، و560 ألف دينار للشراء.

كما أشار مراسلنا إلى أن سعر المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 534 ألف دينار للبيع، و530 ألف دينار للشراء.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 565 ألف دينار و575 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 648 ألف دينار، وعيار 21 سجل 567 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 حوالي 485 ألف دينار.