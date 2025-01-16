أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر لدى اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 575 الف دينار، وسعر الشراء 571 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 545 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 541 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 الف دينار و 585 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 545 الفاً و555 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث توقف سعر الذهب عيار 24 للبيع عند 665 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 600 الف دينار ، وعيار 21 للبيع 573 الف دينار، وعيار 18 للبيع 490 الف دينار .