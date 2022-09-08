أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (8 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 354 الف دينار، وسعر الشراء 350 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 351 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 320 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع كالاتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 405,000

مثقال ذهب عيار 22 بـ 370,000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 360,000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 305,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.